Чиновников и пенсионеров-правоохранителей обяжут платить проезд через тоннели

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил законопроект, которым Минтранс намерен сократить число льготников, бесплатно проезжающих через тоннель, чтобы увеличить поступление средств на его содержание.

В справке-обосновании говорится, что львиную долю льготников, проезжающих бесплатно, составляют сотрудники всех государственных структур. После вступления закона в силу все они, будь то на частных машинах или служебных, следующие в командировку, должны будут оплачивать так же, как и все, а возникшие расходы после получения квитанции об оплате проезда предоставлять в бухгалтерию по месту службы, где им возместят деньги.

Авторы законопроекта пишут, что, кроме льготников, есть масса людей, проезжающих по тоннелям бесплатно.

«Пенсионеры МВД, ГКНБ, прокуратуры, инвалиды I, II, III групп, ветераны баткенских и афганских событий, чернобыльцы, герои апрельских событий, сотрудники СМИ, судебной системы и адвокаты, работники инкассации частных банков, мастера спорта и тренеры отказываются оплачивать установленный тариф на проезд через тоннели, тем самым создавая искусственную пробку. Они устраивают споры, после чего операторы пункта взимания платы (ПВП) вынуждены оформлять бесплатный проезд для свободного проезда других АТС», — говорится в справке-обосновании.

Если законопроект вступит в силу, то бесплатно смогут проезжать только машины скорой помощи, министерств и ведомств, в ведении которых находится вопрос обеспечения внутренней и внешней безопасности, сотрудники уполномоченных органов в сфере энергетики, транспорта и коммуникаций, перевозящие сельхозпродукцию собственного производства, а также люди с инвалидностью I и II групп.

В справке-обосновании авторы также приводят расходы на содержание тоннеля за 2022 год. Тогда на зарплату обслуживающих тоннель ушло 51 миллион 667,4 тысячи сомов, отчисления в Соцфонд — 8 миллионов 912,6 тысячи, расходы на командировки по службе тоннельного обслуживания — 256,8 тысячи, траты по содержанию транспорта по обслуживанию тоннеля — 5 миллионов 900,5 тысячи. Это не считая расходов на электротовары и прочие материалы для вентиляторов, калориферов, на которые в 2022-м потратили 1,3 миллиона сомов.

В документе говорится, что на оплату электроэнергии в тоннелях ушло 7 миллионов 573,4 тысячи сомов. А на расходы по обеспечению круглосуточной связью двух тоннелей потрачено 280,8 тысячи. В целом их содержание зимой и летом обошлось в 39 миллионов 153,6 тысячи сомов.

Кроме того, для дежурства на перевалах и по тоннелям дополнительно привлечены сотрудники Центра общеврачебной практики Суусамыра за 1 миллион 660,4 тысячи сомов, отдела охраны Жайылского района ГУГССО МВД — 3 миллиона 741,4 тысячи, горноспасательной службы — 1 миллион 151,5 тысячи.

Так, на основании вышепредставленного экономического обоснования себестоимость содержания тоннелей составляет 128 миллионов 877,1 тысячи сомов. Поступления за проезд не всегда покрывают эту сумму. К примеру, в 2021 году сумма поступлений составила 117 миллионов 160,9 тысячи сомов, в 2022-м — 145 миллионов 29 тысяч.

Кроме того, законопроектом предусматривается изменение тарифов на проезд по тоннелям. Новый тариф для легковых авто будет 50 сомов вместо 45, а для грузовых грузоподъемностью более 10 тонн — 300 сомов вместо 250.