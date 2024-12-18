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Власть

Депутат призывает Санэпиднадзор проверять точки общепита, а не сидеть в кабинете

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев призвал департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора проверять точки общепита с фиксацией нарушений на видеокамеру.

Нардеп спросил, что мешает сотрудникам ведомства инспектировать точки питания так же, как это делают блогеры.

«Люди смотрят «Не сахар» и думают, государство слабое и не может проверить кафе и рестораны. Считают, что они коррумпированы и получают взятки. Думают, какие молодцы блогеры. Да, но неправильно, когда гражданин бегает с камерой по предприятиям. Он не проверяющий орган, у него нет таких полномочий. Когда вы этим сами начнете заниматься?» — спросил Дастан Бекешев.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач КР Бубужан Арыкбаева ответила, что сейчас оперативных, внезапных проверок нет. По закону нужно составить годовой, квартальные планы и утвердить их.

Дастан Бекешев предложил упразднить эту норму или ввести мониторинг с использованием камер. Бубужан Арыкбаева ответила, что в таком случае всех придется обеспечить техникой, а это дорого.

«Телефоны же есть. Они все равно играют в них в кабинетах. Лучше пусть работают», — сказал депутат.

На заседании депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроекты об обеспечении безопасности пищевой продукции и о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314657/
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