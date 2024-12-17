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Власть

Исполнение закона о тишине теперь решили передать от МВД Минздраву

Исполнение закона о тишине, подписанного президентом 7 декабря, решили передать от Министерства внутренних дел Министерству здравоохранения. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщила заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева.

Она отметила, что глава государства вернул с возражением поправки в Кодекс о правонарушениях. Там в статье 82 «Нарушение требований о защите населения от шума» исполнителем определено МВД, то есть министерству дали право штрафовать граждан за шум, превышающий допустимый уровень.

«Генпрокуратура по этому поводу выражала несогласие. МВД охраняет общественный порядок. Министерство здравоохранения должно определять исполнителя. У них есть для этого специальный орган, аппаратура», — сказала Умуткан Конкубаева.

Она попросила создать согласительную комиссию.

Отметим, по прежнему законодательству штрафовать за превышение шума в неположенное время должен был департамент профилактики здоровья государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Однако депутаты заявляли, что его сотрудники работают только днем и у них нет приборов для измерения шума. Поэтому нарушителей невозможно привлечь к ответственности.

Ссылка: https://24.kg/vlast/314469/
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