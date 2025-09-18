Закон «О тишине». Заместители мэра проверили кафе и клубы Бишкека

В четырех районах столицы проведены профилактические рейды по соблюдению закона о тишине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в мероприятии приняли участие заместители мэра Виктория Мозгачева, Азамат Кадыров, Нургазы Курманбеков, рукаппарата Илияс Колопов.

«Они проверили ночные клубы и развлекательные заведения, включая объекты, на которые ранее поступали жалобы жителей. Среди проверенных — «Арзу», «Бархат», «Солист», «Шансон», «Скай Баку», Season и «Бохо». С владельцами заведений проведена профилактическая работа, им разъяснены требования закона о недопустимости шума в ночное время», — говорится в сообщении.

Напомним, в отношении заведений «Кочевник», My Shisha и Season составлен протокол на 84 тысячи сомов.

Муниципалитет напоминает:

в будние дни тишина должна соблюдаться с 22.00 до 7.00;

в выходные и праздничные дни — с 22.00 до 9.00.

Подобные рейды будут продолжаться.