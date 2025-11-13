23:36
Общество

В Бишкеке усиливают контроль за соблюдением закона о тишине

В целях обеспечения тишины и покоя граждан Бишкека и в рамках исполнения Закона «О тишине» мэрия выносит распоряжение.

По данным муниципалитета, руководителям общепита, культурно-развлекательных заведений (кафе, рестораны, бары, клубы, банкетные залы и иные объекты) в столице необходимо прекращать все торжественные, культурно-развлекательные мероприятия не позднее 22.00.

«Все приборы, потребляющие электричество, особенно плиты, обогреватели, печи, должны быть обесточены после 22.00. Также необходимо исключить мероприятия, сопровождающиеся громкой музыкой, освещением и иными действиями, нарушающими общественный покой граждан после указанного времени. Вместе с тем допускается использование электрогенераторов объектами, расположенными вдали от жилых домов и при условии полного соблюдения требований закона о тишине», — говорится в сообщении.

Районным администрациям совместно с муниципальной инспекцией поручено взять на контроль этот вопрос и проводить регулярные рейдовые мероприятия.
