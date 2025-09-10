15:27
Рестораны в парке имени Панфилова нарушают закон о тишине

Жители центра Бишкека жалуются, что закон о тишине фактически не работает и в центре города. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам бишкекчанки Эльвиры, рестораны в парке имени Панфилова полностью игнорируют закон, а музыка там играет до полуночи, а иногда и до 1.00.

Кроме того, нарушения касаются и дорожных служб. На перекрестке улиц Панфилова — Фрунзе установлен светофор со звуковым сигналом, который работает круглосуточно и издает громкий звук, слышимый до 13-го этажа ближайших домов. Жители не раз обращались с жалобами в дорожную службу, но остались проигнорированными.

Женщина просит городские власти обратить внимание на эту проблему. 

Ранее депутат ЖК Дастан Бекешев заявил на заседании парламента, что в Бишкеке Закон «О тишине» не работает. Горожане также систематически жалуются на игнорирование закона со стороны строительных компаний, ресторанов и кафе.
