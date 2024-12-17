Михаил Мишустин назвал пять основных направлений работы в ЕАЭС

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал о направлениях развития сотрудничества со странами – участницами Евразийского экономического союза и СНГ.

Он выделил пять основных направлений работы:

обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами,

формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития,

обеспечение транспортной взаимосвязанности государств,

формирование общего финансового рынка,

укрепление внешних связей ЕАЭС.

«Мы строим единое экономическое пространство, причем с опорой на собственный технологический и производственный потенциал, чтобы Евразийский экономический союз был комфортным для жизни граждан и ведения бизнеса. Убежден, что нам это удастся», – сказал он.

По его словам, агропромышленный комплекс является одним из наиболее динамично развивающихся направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС. Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас составляет около 93 процентов.

Премьер-министр РФ также добавил, что страны Содружества являются ключевыми экономическими партнерами России. Общими усилиями проще противостоять вызовам, которые стоят перед странами, и решать задачи по повышению качества жизни граждан и укреплению экономик.

Доля государств СНГ во внешней торговле РФ выросла до 16,2 процента. Взаимный товарооборот за январь – сентябрь текущего года прибавил более 11 процентов. Россия остается крупнейшим поставщиком для государств СНГ, обеспечивая их товарами и ресурсами, необходимыми для устойчивого развития.

Михаил Мишустин также остановился на перспективах развития евразийской интеграции. Он выразил уверенность, что у ЕАЭС большое будущее.