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Власть

Михаил Мишустин назвал пять основных направлений работы в ЕАЭС

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал о направлениях развития сотрудничества со странами – участницами Евразийского экономического союза и СНГ.

Он выделил пять основных направлений работы:

  • обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами,
  • формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития,
  • обеспечение транспортной взаимосвязанности государств,
  • формирование общего финансового рынка,
  • укрепление внешних связей ЕАЭС.

«Мы строим единое экономическое пространство, причем с опорой на собственный технологический и производственный потенциал, чтобы Евразийский экономический союз был комфортным для жизни граждан и ведения бизнеса. Убежден, что нам это удастся», – сказал он.

По его словам, агропромышленный комплекс является одним из наиболее динамично развивающихся направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС. Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас составляет около 93 процентов.

Премьер-министр РФ также добавил, что страны Содружества являются ключевыми экономическими партнерами России. Общими усилиями проще противостоять вызовам, которые стоят перед странами, и решать задачи по повышению качества жизни граждан и укреплению экономик.

Доля государств СНГ во внешней торговле РФ выросла до 16,2 процента. Взаимный товарооборот за январь – сентябрь текущего года прибавил более 11 процентов. Россия остается крупнейшим поставщиком для государств СНГ, обеспечивая их товарами и ресурсами, необходимыми для устойчивого развития.

Михаил Мишустин также остановился на перспективах развития евразийской интеграции. Он выразил уверенность, что у ЕАЭС большое будущее.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/314402/
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