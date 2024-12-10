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Власть

Госдирекция по строительству «Бишкек-Сити» упразднена: подписан указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ о ликвидации государственной дирекции по реализации проекта «Строительство международного делового центра «Бишкек-Сити», действующей при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Указ опубликован в сегодняшнем номере газеты «Эркин-Тоо».

Согласно документу, продолжить реализацию проекта поручено мэрии Бишкека.

Министерство чрезвычайных ситуаций должно создать ликвидационную комиссию для завершения всех процедур. Кабинету министров необходимо привести свои решения в соответствие с новым указом.

Напомним, Указ «О создании государственной дирекции по реализации проекта «Строительство международного делового центра «Бишкек-Сити» был подписан в ноябре 2021 года.

Концепция строительства международного делового центра «Бишкек-Сити» в селе Орок была презентована главе кабинета министров Акылбеку Жапарову в августе 2022 года.

В октябре 2022-го директором госдирекции «Бишкек-Сити»» был назначен Куттубек Оморов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313750/
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