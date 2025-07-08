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Власть

Госорганы и Налоговая служба могут инициировать закрытие неактивных компаний

Государственные органы и Налоговая служба могут инициировать закрытие неактивных компаний. Об этом сообщает Минюст со ссылкой на принятие в Жогорку Кенеше закона, упрощающего порядок ликвидации недействующих юрлиц.

Отмечается, что нововведение направлено на сокращение административных барьеров и наведение порядка в государственном реестре юридических лиц.

Согласно документу, юридические лица, которые не ведут деятельность, можно будет ликвидировать через упрощенную процедуру — судебный приказ. Это позволит избежать длительных судебных процессов при отсутствии споров со стороны учредителей.

Законом также расширен круг лиц, которые вправе подать заявление о ликвидации компании. Например, это смогут делать оставшиеся учредители в случае смерти или отсутствия других.

При этом наличие долгов перед государством, сотрудниками, банками или другими кредиторами — не отменяет их.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335476/
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