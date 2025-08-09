Авиакомпания «Эйр Кей Джи» прекратила свое существование. Бывшая дочерняя фирма ОАО «Международный аэропорт «Манас» (ныне «Аэропорты Кыргызстана») ликвидирована. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства юстиции.

Из указанной информации следует, что государственное предприятие «Авиакомпания «Эйр Кей Джи» при управлении делами президента» прекратило свою работу.

У авиакомпании было четыре самолета, в том числе новый Beechcraft King Air 360.

Причина закрытия проекта неизвестна.

В 2023-м сообщалось, что в ведение управделами главы государства отданы 100 процентов доли в уставном капитале ОсОО «Авиакомпания «Эйр Кей Джи». В том же году ОАО «МАМ» неоднократно увеличивало уставный капитал «Эйр Кей Джи». В итоге он составил 797,3 миллиона сомов.