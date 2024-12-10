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Власть

За предвыборную агитацию в мечетях вводят штраф до 65 тысяч сомов

За предвыборную агитацию в мечетях могут оштрафовать до 65 тысяч сомов. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Депутаты обсуждают законопроект «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

В проекте закона предусмотрен штраф для физлиц в 20 тысяч сомов и 65 тысяч для юрлиц за предвыборную агитацию, собрания и другие мероприятия политического характера в местах религиозного назначения, а также за отображение и иное использование информации, содержащей прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику.

В статье 5 «Государство и религиозные объединения» указано, что в местах богослужения не допускаются собрания, митинги, предвыборная агитация и другие мероприятия политического характера.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313673/
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