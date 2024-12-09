Международный день борьбы с коррупцией. Садыр Жапаров сделал обращение

Президент Садыр Жапаров сделал обращение к народу по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Об этом сообщает его пресс-служба.

По словам главы государства, в Кыргызстане борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений госполитики. В последние годы сделан значительный шаг в повышении прозрачности работы госорганов. Развивается система электронного правительства, где услуги предоставляются без посредников, а информация становится доступной и понятной для каждого гражданина. Кроме того, активно идет работа над реформой правоохранительных органов, усилением независимости судебной системы и обеспечением справедливости при рассмотрении дел, связанных с коррупцией.

«Коррупция — это не только проблема государственных структур, но и всего общества. Ни одно государственное учреждение или организация не могут победить коррупцию без участия каждого гражданина в борьбе с ней. Мы должны стремиться формировать у подрастающего поколения уважение к закону и приверженность принципам честности. В этом году моим указом утверждена Государственная стратегия по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы в целях усиления противодействия коррупции, применения эффективных механизмов предупреждения коррупции, совершенствования антикоррупционного законодательства, а также реализации на системной основе комплекса мер, направленных на достижение стабильных результатов по минимизации коррупции в стране.

Уважаемые соотечественники! Коррупция — это вызов, который требует наших общих усилий. Уверен, что наш народ способен справиться с ним и построить будущее, свободное от коррупции, где ценятся честность, законность и справедливость», — говорится в обращении.

Садыр Жапаров поблагодарил всех, кто активно поддерживает усилия по борьбе с коррупцией, кто своим примером способствует изменению ситуации в республике.