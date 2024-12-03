Визит в Сеул: Садыр Жапаров и делегация КР на приеме у президента Кореи

Президент Садыр Жапаров 3 декабря в рамках официального визита в Сеул принял участие в официальном приеме, организованном от имени президента Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Мероприятие началось с исполнения гимнов двух стран, после чего главы государств выступили с приветственными словами.

Президент Юн Сок Ёль отметил, что это первый визит президента Кыргызстана за последние 11 лет, и подчеркнул общность исторических и культурных ценностей.«Исторически наши страны испытали влияние древней алтайской культуры, в результате чего в корейском и кыргызском языках очень много похожих слов, одинаковая структура предложений. У нас общее уважение к старшим и почитание традиций. Я считаю очевидным наше тесное сотрудничество в разных сферах, прежде всего в экономике, учитывая такую схожую культуру», – сказал президент Кореи и добавил, что сегодня Кыргызстан под руководством президента Садыра Жапарова уверенно движется по пути реформ, строя новое общество.Юн Сок Ёль подчеркнул, что Корея, как и все международное сообщество, наблюдает за новым скачком Кыргызской Республики.«С каждым днем интерес граждан наших стран становится все больше. Кыргызская Республика, которую называют Альпами Центральной Азии, среди корейцев стала страной, которую они обязательно хотят посетить», – отметил лидер Кореи и выразил уверенность, что на основе тесной связи между двумя народами Кыргызстан и Корея станут надежными друзьями и партнерами.

В своем выступлении Садыр Жапаров выразил благодарность корейской стороне за теплый прием и отметил, что двусторонние переговоры вдохновляют на дальнейшее углубление партнерства. По его словам, стороны сегодня укрепляют основы дружбы, стремясь к построению долгосрочных и прочных отношений, которые принесут пользу обоим народам.«Подписанные двусторонние соглашения, включая совместное заявление, являются ярким свидетельством нашей приверженности укреплению связей и стремления к совместным успехам. Мы активно сотрудничаем в ключевых областях, таких как торговля, инвестиции, образование, культура и наука», – отметил глава государства.Он выразил гордость тем, что наши народы активно изучают и ценят традиции друг друга.«За последние годы увеличилось число школьников и студентов, желающих учиться в Корее, что свидетельствует о высоком уровне образования и научных достижений вашей страны», – сказал президент Садыр Жапаров и выразил уверенность, что отношения двух стран будут и впредь развиваться в духе всестороннего партнерства и взаимопонимания, приводя к новым достижениям.