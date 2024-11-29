Павильоны и лотки на рынках могут заставить регистрировать как недвижимость

Павильоны, лотки и прочие торговые точки на рынках хотят принудить регистрировать как недвижимость. Об этом на парламентских слушаниях поправок в законодательные акты в сфере налогообложения сообщил президент Ассоциации рынков Сергей Пономарев.

«С каких пор это стало недвижимым имуществом? При этом, если что-то неправильно прошло, владельцев рынков будут штрафовать на 1 миллион сомов. Наверное, надо стимулировать, чтобы бизнес вкладывал деньги, а не отбирать», — сказал он.

Глава ассоциации выразил надежду на то, что этот пункт авторы уберут из законопроекта.

«Прежде всего хочу отметить, что само нарушение в данном случае может быть копеечным, например, на 100-200 сомов, пусть на 5 тысяч, а за это будут наказывать на 1 миллион сомов. Это несоразмерное наказание абсолютно неправильно», — заключил он.