Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ

Накануне, открывая новое здание Первомайского и Свердловского районных отделов Государственного комитета национальной безопасности, Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении некоторых сотрудников ведомства из следственного управления по особо важным делам.

Он призвал подчиненных работать «ради будущего, а не в интересах одного-двух дней».

«Все выйдет наружу, даже если вы проводите операции в своих личных интересах, а не в интересах государства. Рано или поздно об этом станет известно. Если не сегодня, то завтра или послезавтра. Среди вас есть два-три сотрудника, которые полгода или год назад, работая в 6-м управлении, совершили преступление. Я поручил провести расследование, и в ближайшее время все станет известно. Все раскопаю. Если вы будете брать взятки по делам, которые я поручаю, то обязательно будете привлечены к ответственности. Государство создает для вас все необходимые условия. Это делается для того, чтобы вы честно служили», — сказал глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев добавил, что у него болит сердце, когда кого-то из сотрудников задерживают, но он обязан идти на это.

«Если я пожалею кого-то, то у нас начнется беспорядок», — сказал он.