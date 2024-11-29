09:53
USD 86.80
EUR 91.52
RUB 0.78
Власть

Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ

Накануне, открывая новое здание Первомайского и Свердловского районных отделов Государственного комитета национальной безопасности, Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении некоторых сотрудников ведомства из следственного управления по особо важным делам.

Он призвал подчиненных работать «ради будущего, а не в интересах одного-двух дней».

«Все выйдет наружу, даже если вы проводите операции в своих личных интересах, а не в интересах государства. Рано или поздно об этом станет известно. Если не сегодня, то завтра или послезавтра. Среди вас есть два-три сотрудника, которые полгода или год назад, работая в 6-м управлении, совершили преступление. Я поручил провести расследование, и в ближайшее время все станет известно. Все раскопаю. Если вы будете брать взятки по делам, которые я поручаю, то обязательно будете привлечены к ответственности. Государство создает для вас все необходимые условия. Это делается для того, чтобы вы честно служили», — сказал глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев добавил, что у него болит сердце, когда кого-то из сотрудников задерживают, но он обязан идти на это.

«Если я пожалею кого-то, то у нас начнется беспорядок», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312557/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиевди коркутуу. Каттын автору кармалды
Трое судей задержаны по обвинению в злоупотреблении. Стали известны их имена
Сотрудникам милиции повысят зарплату — Камчыбек Ташиев
Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц
Обращение девочек-сирот. Камчыбек Ташиев поручил дать две квартиры сестрам
Камчыбек Ташиев мамлекетке коррупциядан канча акча кайтарылганын айтты
Письмо с угрозами к Ташиеву. Вдова Чыныбая Турсунбекова сделала обращение
Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука
Камчыбек Ташиев озвучил, сколько средств возвращено государству от коррупции
Камчыбек Ташиев заявил о задержании посла, который обвиняется в коррупции
Популярные новости
Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по&nbsp;камерам с&nbsp;распознаванием лиц Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц
Подозреваемый в&nbsp;получении взятки майор милиции сам пришел к&nbsp;главе МВД Подозреваемый в получении взятки майор милиции сам пришел к главе МВД
Сотрудникам милиции повысят зарплату&nbsp;&mdash; Камчыбек Ташиев Сотрудникам милиции повысят зарплату — Камчыбек Ташиев
Не&nbsp;исполняет постановления парламента. В&nbsp;ЖК&nbsp;просят наказать Эдиля Байсалова Не исполняет постановления парламента. В ЖК просят наказать Эдиля Байсалова
Бизнес
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
ОСАГО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: оформите полис с&nbsp;кешбэком 10&nbsp;процентов ОСАГО в «Мой О!»: оформите полис с кешбэком 10 процентов
В&nbsp;КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к&nbsp;развитию до&nbsp;2030 года В КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к развитию до 2030 года
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия: как налаживается сотрудничество в&nbsp;сельском хозяйстве Кыргызстан и Венгрия: как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве
29 ноября, пятница
09:50
В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл глава Якутии В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл глава Якутии
09:47
Камчыбек Ташиев рассказал о расследовании дел в отношении сотрудников ГКНБ
09:29
Курс рубля впервые ниже отметки в 78 тыйынов. Резко подешевел и тенге
09:21
В Кыргызстане в два раза выросли отчисления в бюджет от транспортного контроля
09:05
Незаконно приватизированный гостиничный комплекс в Иссык-Ате вернули государству
28 ноября, четверг
23:40
Илон Маск анонсировал создание ИИ-студии для разработки игр
22:59
Кыргызстан и Andritz Hydro подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике