Кыргызская Республика понесла тяжелую утрату. На 89-м году жизни скончался Эрнст Хашимович Акрамов — Герой Кыргызской Республики, выдающийся ученый-хирург, государственный и общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач, народный депутат СССР, лауреат Государственной премии в области науки и техники. Пресс-служба главы государства распространила некролог.



Эрнст Хашимович родился 24 июня 1936 года в г. Фрунзе. В 1960 году с отличием окончил Кыргызский государственный медицинский институт и начал свою блестящую карьеру хирурга, став одним из самых уважаемых специалистов страны. Возглавив в 1992 году отделение общей хирургии Чуйской областной больницы, он превратил ее в ведущий медицинский центр. В 2023 году больница была переименована в его честь.



С 2002 года Акрамов возглавлял Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии, внедряя инновационные методы лечения. Он подготовил 17 докторов и кандидатов наук, написал более 350 научных работ и получил 23 патента.



Его вклад в медицину был отмечен множеством наград, включая медаль «Алтын Шумкар», орден «Данакер», орден Н. Пирогова, золотую медаль имени Мустафы Кемаля и множество других наград и знаков признания. Акрамов признан «Человеком года» в СНГ и «Врачом 2004 года» в Кыргызстане.



Эрнст Хашимович оставил неоценимое наследие в медицине и науке, которое продолжит жить в трудах его учеников. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.



Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Эрнст Акрамов ушел из жизни, но его наследие останется в сердцах тех, кто знал его как великого хирурга, ученого и человека. Его вклад в развитие медицины и науки продолжит жить в практике его учеников и коллег.



Светлая память об Эрнсте Хашимовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.



С.Н. Жапаров, Н.Т. Шакиев, А.У. Жапаров, М.А. Сатыев, Э.Ж. Осконбаев, С.С. Касмамбетов, А.А. Касымалиев, К.К. Ташиев, Э.Ж. Байсалов, Б.Э. Торобаев, Р.И. Отунбаева, С.Ш. Жээнбеков, А.С. Кадыралиев, М.К. Укушов, А.К. Осмонов, Б.Т. Сыдыков, А.С. Бейшеналиев, А.Ж. Жумагулов, М.Ш. Шеримкулов, К.Е. Абдрахматов, И.О. Кудайбергенова, К.С.Джумагазиев, М.А. Бегалиев, М.М. Мамытов, Д.К. Кудаяров, О.Т. Касымов, А.Р. Раимжанов, М.А. Сагымбаев, И.А. Ашимов, Н.К. Касиев, Т.С. Мейманалиев, Т.Д. Абдраимов, М.А. Мамбетов, С. Т. Абдикаримов, С.А. Жумабеков, Д.З. Сагинбаева, Т.А. Батыралиев, К.С. Чолпонбаев, Ж.О. Касымбеков, Г.М. Баатырова, М.А. Исмаилов, Б.К. Арыкбаева, К.К. Байдавлетов, В.К. Раимбачаева, А.Т. Маткеримов, А.М. Матубраимов, Г.А. Куликова и др.