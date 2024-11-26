Нурдан Орунтаев: Государство не будет принуждать сносить старые дома

По программе реновации государство не будет принуждать сносить старые дома. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госстроя Нурдан Орунтаев.

Он отметил, что будет принят закон, который будет учитывать интересы граждан.

Никто не будет покушаться на частную собственность. Мы намерены сделать так, чтобы было все обоюдно и выгодно для обеих сторон. Глава Госстроя Нурдан Орунтаев

Нурдан Орунтаев прокомментировал снос исторических объектов.

«Застройщики должны через госорганы получать разрешения на снос тех или иных зданий. Все зависит от того, как ухаживают за домом. К примеру, здание Минкультуры, за которым ухаживают. Оно построено еще в 1930-х годах», — добавил чиновник.

Глава Госстроя заявил, что многие горожане были против того, чтобы городские власти ухаживали за их домами.

«Когда мы хотели покрасить фасады домов, люди были против. К примеру, в центре столицы мы бесплатно утеплили балконы и повысили стоимость их квартир. По проспекту Масалиева есть три 9-этажки, которые мы хотели отремонтировать и нарисовать муралы, люди вышли и высказались против. Они сказали, что это частная собственность. Как оказалось, они сдают эти пространства под рекламу. Я уверен, что в большинстве квартир качественный ремонт. В других странах, к примеру, в Ташкенте, на государственном уровне ремонтируют фасады домов», — пояснил он.