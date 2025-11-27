Замглавы Минстроя предложил противникам реновации уехать в село или на джайлоо

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Иманакун уулу Талантбек предложил тем, кто выступает против реновации в Бишкеке, уехать в села или на джайлоо. Об этом он заявил в интервью агентству «Кабар».

По словам чиновника, столица должна расти ввысь.

«Некоторые граждане, а также депутаты опасаются, что в городе с каждым годом усиливаются пробки. И если вместо старых домов, где живут 100 человек, в рамках реновации построят высотные дома на 500 человек, что может усилить проблему. Раз Бишкек столица, мы должны расти вверх. Я недавно был в Пекине. Там по 10-12-полосным магистралям люди добираются из одного места в другое за 1-1,5 часа, потому что это Пекин, столица», — отметил он.

Но если ты хочешь дышать свежим воздухом, чувствовать себя свободно, никто тебя не держит — уезжай в село или на джайлоо. Иманакун уулу Талантбек

Он добавил, что президент реализует правильную политику.

«Сейчас в регионах строятся дома от ГИК, на развитие ежегодно выделяются миллиарды сомов, дома строят с детскими площадками и другими условиями комфорта. Такие условия должны быть не только в столице, но и в регионах. Если раньше основными городами были Бишкек и Ош, то сейчас развивается город Манас. Там тоже будут построены многоэтажные дома. Все это делается в последние пять лет. У нас есть планы, стратегия. Даст бог, в будущем все эти проблемы будут решены», — подытожил замминистра.