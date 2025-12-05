15:24
Общество
Сюжет: Реновация в Бишкеке

Государственная ипотечная компания в КР участвует в программе реновации

Государственная ипотечная компания участвует в программе реновации. Об этом на брифинге сообщила начальник управления по работе с населением ОАО «ГИК» Гулзат Тотубаева.

По ее словам, в Манасе активно началась работа в этом направлении.

«Мы начали строить жилье на таких участках и выдали по программе реновации в Манасе 561 квартиру. Если аналогичный проект начнется в Бишкеке, то ГИК тоже будет принимать в нем активное участие, ведь мы, как и вся страна, заинтересованы в том, чтобы столица развивалась», — сказала Гулзат Тотубаева.

Напомним, в конце ноября 2024 года тогда еще глава Госстроя Нурдан Орунтаев сообщил, что в 2025-м в столице планируют начать программу реновации. По его словам, государство намерено снести все дома, построенные в советское время, и заменить их современными зданиями.

В октябре 2025-го мэр Бишкека заверил, что реновация будет только с согласия владельцев квартир. «Этот процесс не одномоментный. Мы не можем все за раз снести и построить», — сказал Айбек Джунушалиев.
