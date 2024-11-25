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Власть

Комитет ЖК не стал рассматривать письмо об обновлении соглашения с МАГАТЭ

Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию не стал рассматривать ответное письмо в Международное агентство по атомной энергии о согласии Кыргызстана принять обновленный протокол к соглашению с МАГАТЭ.

Депутат Акбокон Таштанбеков спросил, почему на рассмотрение ЖК внесено письмо, при том, что парламент должен рассматривать только законопроекты и международные соглашения. Он предположил, что это делается для того, чтобы повесить часть ответственности за последствия на парламент.

Замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова пояснила, что сначала в МАГАТЭ нужно направить письмо с одобрением принять обновленный протокол к соглашению между КР и МАГАТЭ «О применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия». После отправки письма кабмин внесет на рассмотрение парламента сам протокол.

Нардепы поинтересовались, почему сейчас возникла необходимость ратифицировать этот протокол, ведь МАГАТЭ просит это сделать с 2005 года. Замминистра ответила, что сейчас кабмин обновляет законодательство, касающееся радиационной безопасности.

Депутат Алишер Эрбаев спросил, не повлияет ли принятие обновленного соглашения на решение кабмина строить атомную электростанцию совместно с «Росатомом» и не придется ли Кыргызстану после начала строительства выйти из списка стран — участниц МАГАТЭ. На этот вопрос чиновница ответить затруднилась.

В итоге народные избранники решили отложить рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Отметим, МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергетики) создано как независимая межправительственная организация в системе ООН, а с появлением Договора о нераспространении ядерного оружия его работа приобрела особое значение, поскольку документ сделал обязательным для каждого государства-участника заключить с МАГАТЭ соглашение о гарантиях. Так, в списке участников МАГАТЭ числится 178 стран мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312144/
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