Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог

С глубоким прискорбием и чувством невосполнимой утраты сообщаем о кончине великого сына кыргызского народа — Кыргыз Республикасынын Баатыры, академика НАН КР, Мамбета Мамакеевича Мамакеева. На 98-м году жизни нас покинул великий кыргызский хирург, чье имя стало символом высочайшего профессионализма, самоотверженности и беззаветной преданности своему делу. Пресс-служба главы государства распространила некролог.

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Мамбет Мамакеевич родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш Иссык-Кульской области. Его жизненный путь был полон испытаний и трудностей: он прошел через суровые годы военного детства и послевоенных лишений. В 1952 году, окончив лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института, он начал свою трудовую деятельность как врач-хирург. Его профессиональная карьера охватывала более 70 лет и включала рост от ассистента и доцента кафедры до профессора и заведующего кафедрой госпитальной хирургии в Кыргызской государственной медицинской академии. С 1996 по 2014 год Мамбет Мамакеевич возглавлял Национальный хирургический центр МЗ КР.

Заслуги Мамбета Мамакеевича перед отечественной медициной и государством невозможно переоценить. Он провел более 30 тысяч операций, консультировал и лечил около 100 тысяч пациентов, внедрил в практику множество новаторских методов лечения, став основоположником кыргызской школы неотложной хирургии и пионером лапароскопической хирургии в странах СНГ. Его вклад позволил значительно снизить летальность при сложных хирургических вмешательствах и заложил основу для современной хирургии в Кыргызстане.

Одним из значимых достижений академика М.М. Мамакеева стало создание научной хирургической школы, которая стала флагманом медицины Кыргызстана, объединив исследовательский подход, научно-образовательное направление и национальные медицинские традиции. Школа сыграла ключевую роль в создании Национального хирургического центра, специализирующегося на гепатопанкреатобилиарной, гастроэнтерологической, эндоскопической и экстренной хирургии, а также в усовершенствовании структуры и функционала хирургической службы республики. Подготовив выдающихся специалистов и охватив 14 научных направлений, школа Мамакеева заложила прочные основы для модернизации хирургического образования и разработки Национальной программы совершенствования хирургической службы, обеспечив качественное развитие медицинской науки и практики в стране.

Мамбет Мамакеевич был удостоен множества государственных наград, включая звание Кыргыз Республикасынын Баатыры, орденов «Манаса» I, II и III степени, а также орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов СССР. Он был заслуженным деятелем науки и заслуженным врачом Кыргызской Республики, лауреатом Государственной премии КР и премии им. И.К. Ахунбаева. Его достижения получили признание не только в Кыргызстане, но и на международной арене: М.М. Мамакеев являлся членом Всемирной ассоциации хирургов-гастроэнтерологов (Франция), Международной ассоциации хирургов (Швейцария) и почетным членом Международной ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова (Россия). Под его руководством было подготовлено 20 докторов и 22 кандидата медицинских наук, а сам он является автором более 260 научных трудов и 13 монографий. Мамбет Мамакеевич активно участвовал в общественной жизни, был депутатом Верховного совета Кыргызской ССР четырех созывов и депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики двух созывов.

Кыргызская Республика понесла огромную утрату. Пример его мужества, трудолюбия и самоотверженности навсегда останется в сердцах кыргызстанцев. Мы выражаем искренние соболезнования семье Мамбета Мамакеевича, его коллегам и ученикам. Его имя и вклад в развитие медицины и общественной жизни нашей страны будут жить в памяти поколений. Мамбет Мамакеевич Мамакеев — это символ несломимого духа и верности своему призванию, который будет вдохновлять нас всегда.

Светлая память о Мамбете Мамакеевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

С.Н. Жапаров, Н.Т. Шакиев, А.У. Жапаров, М.А. Сатыев, Э.Ж. Осконбаев, С.С. Касмамбетов, А.А. Касымалиев, К.К. Ташиев, Э.Ж. Байсалов, Б.Э. Торобаев, Р.И. Отунбаева, С.Ш. Жээнбеков, А.С. Кадыралиев, М.К. Укушов, А.К. Осмонов, Б.Т. Сыдыков, А.С. Бейшеналиев, А.Ж. Жумагулов, М.Ш. Шеримкулов, Ж.С. Сааданбеков, У.Э. Далиев, И.О. Кудайбергенова, К.Е. Абдрахматов, М.М. Мамытов, Д.К. Кудаяров, О.Т. Касымов, Э.Х. Акрамов, А.Р. Раимжанов, М.А. Сагымбаев, И.А. Ашимов, Н.К. Касиев, Т.С. Мейманалиев, Т.Д. Абдраимов, М.А. Мамбетов, С. Т. Абдикаримов, С.А. Жумабеков, Д.З. Сагинбаева, Т.А. Батыралиев, К.С. Чолпонбаев, Ж.О. Касымбеков, Г.М. Баатырова, М.А. Исмаилов, Б.К. Арыкбаева, К.К. Байдавлетов, В.К. Раимбачаева, А.Т. Маткеримов и вся медицинская общественность Кыргызской Республики.