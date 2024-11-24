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Власть

Попытки переписать историю в КР представляют определенные проблемы — посол РФ

Кыргызстан четко реагирует на все провокационные действия со стороны недружественных стран. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» высказался Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.

По его мнению, в первую очередь республика должна обеспечивать свои собственные интересы: национальные и геополитические.

«Кыргызстан знает, кто у него друг, а кто попутчик, поэтому очень четко реагирует на все такие [провокационные] действия», — сказал Сергей Вакунов.

Он добавил, что в Кыргызстане понимают, что на самом деле все угрозы ограничений, которые пытаются наложить,— это в первую очередь вмешательство во внутренние дела страны.

По словам дипломата, попытки изменить историю влияют в первую очередь на умы молодых людей.

«Попытки переписать историю, заявить, что Кыргызстан был колонизирован РФ, — эти попытки представляют определенную проблему для наших взаимоотношений, и связано это с тем, что молодое поколение более подвержено изменению своей точки зрения на произошедшие события, — отметил Сергей Вакунов. — Однако старшее поколение киргизов знает, как все было на самом деле. У них есть память предков и ген победителей».
Ссылка: https://24.kg/vlast/312075/
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