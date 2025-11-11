18:06
Временный запрет на ввоз электронных сигарет в Кыргызстан инициирует кабмин

Проект постановления о введении временного запрета на ввоз в Кыргызстан электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей инициирует кабинет министров. Документ, подготовленный Министерством экономики и коммерции, вынесен на общественное обсуждение.

Поясняется, что мера направлена на реализацию Закона «О защите здоровья граждан от последствий потребления табака и никотина» и снижение распространения продукции, содержащей никотин, среди населения.

Под запрет предлагают внести:

  • электронные сигареты и системы доставки никотина с жидкостью в одном корпусе;
  • никотиносодержащие жидкости в картриджах и резервуарах, используемые в электронных сигаретах.

В случае принятия постановления Минэконом должен будет уведомить Всемирную торговую организацию (ВТО) и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), а МИД — Исполком СНГ о введении ограничений.

Запрет предлагается ввести на шесть месяцев.

Контроль за исполнением поручат Таможенной службе и Пограничной службе ГКНБ, которые должны будут предотвратить незаконный ввоз запрещенных товаров.
