В Узбекистане запретили вейпы и ужесточили наказание за их продажу

В Узбекистане запретили ввоз, вывоз, продажу, приобретение, хранение электронных сигарет (вейпов) и подобных систем доставки никотина. Эта норма указана в законе, который президент Шавкат Мирзиеев подписал 27 ноября, сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны.

По ее данным, документ вступает в силу с 1 марта 2026 года.

За нарушение соответствующих требований предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает в случае, если осуществлена реализация запрещенной продукции в крупном размере или же допущено повторное нарушение после применения административного наказания.

Согласно изменениям в законодательстве, наименее мягким наказанием за импорт и продажу вейпов станет штраф от 123,6 миллиона ($10,3 тысячи) до 206 миллионов сумов ($17,3 тысячи).

Также предполагаются санкции в виде исправительных работ от двух до трех лет и ограничения свободы от трех до пяти лет. Максимальное наказание — тюремное заключение от трех до пяти лет.

Напомним, временный запрет на ввоз электронных сигарет в Кыргызстан инициирует кабмин.