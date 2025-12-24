10:23
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Экономика

В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет

В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет.

Отмечается, что, в соответствии с принятым решением, кабмин решил установить временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз на территорию Кыргызской Республики следующих товаров:

  • электронных сигарет и систем доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе, классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0;
  • никотиносодержащих жидкостей в картриджах, резервуарах и других контейнерах, предназначенных для использования в электронных сигаретах, также классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0.

Постановление подписано главой правительства Адылбеком Касымалиевым и вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Контроль за исполнением поручено осуществлять Таможенной службе и Пограничной службе ГКНБ, которые должны предотвратить незаконный ввоз запрещенных товаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355744/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
Бинарные опционы и нелегальные лотереи предлагают запретить в Кыргызстане
Запрет соцсетей для детей в Казахстане: каких платформ это коснется
В общественных местах Чуйской области запретили использование пиротехники
Горы и пляжи без мотоциклов: кабмин Кыргызстана готовит новые ограничения
Представитель МЧС: Фейерверки и хлопушки не традиции кыргызов
Защита или изоляция? Почему запрет соцсетей для детей может дать обратный эффект
Дональд Трамп объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира
Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей
В России планируют ввести запрет на входящие международные звонки
Мэр Бишкека запретил своим подчиненным собирать деньги на новогодние подарки
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Кыргызстан и&nbsp;Китай обсудили прямые поставки строительных материалов Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительных материалов
Евро, рубль и&nbsp;тенге подешевели относительно сома. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
24 декабря, среда
10:18
В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронны...
10:09
Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей
10:00
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
09:45
Мэр Ошa проверил школу Макаренко и раскритиковал завуча за сломанную парту
09:44
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания