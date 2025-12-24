В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет.

Отмечается, что, в соответствии с принятым решением, кабмин решил установить временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз на территорию Кыргызской Республики следующих товаров:

электронных сигарет и систем доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе, классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0;

никотиносодержащих жидкостей в картриджах, резервуарах и других контейнерах, предназначенных для использования в электронных сигаретах, также классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2404 12 000 0.

Постановление подписано главой правительства Адылбеком Касымалиевым и вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Контроль за исполнением поручено осуществлять Таможенной службе и Пограничной службе ГКНБ, которые должны предотвратить незаконный ввоз запрещенных товаров.