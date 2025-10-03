В Бишкеке задержаны продавцы крупной партии электронных сигарет

В Главном управлении уголовного розыска МВД сообщили о попытке незаконной реализации крупной партии электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным милиции, оперативная информация поступила в отношении гражданина по прозвищу Соке, который пытался сбыть вейпы в большом количестве.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 231 Уголовного кодекса («Экономическая контрабанда»).

В одном из торговых центров в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое граждан, занимавшихся продажей более 500 электронных сигарет. Ими оказались И.С., 2004 года рождения, А.А., 2003 года рождения и К.А. ,1988 года рождения.

Ведется следствие.