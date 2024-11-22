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Власть
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Оставшуюся часть дороги Ош — Баткен — Раззаков завершат до июля 2025 года

Оставшуюся часть автомобильной дороги Ош — Баткен — Раззаков завершат до 1 июля 2025 года. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» сообщил глава Министерства транспорта Абсаттар Сыргабаев.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев открыл 19-километровый участок Ноокат трассы Ош — Раззаков. До села Караван Баткенской области осталось построить еще 28 километров.

Депутат Бакытбек Марипов отметил, что этой дорогой будут пользоваться в основном жители Баткенской и Ошской областей и попросил проконтролировать сроки и качество строительства.

По данным кабмина, всего на возведение автодороги Ош — Баткен — Раззаков Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделило $133,58 миллиона. Из них $50 миллионов — для строительства дороги в Ноокате (с 28-го по 75-й километр).

Депутат Айбек Осмонов ранее возмущался, что Минтранс пять лет не проводил тендер на строительство автодороги, хотя $110 миллионов доноры уже выделили. Тогда замглавы ведомства Ырысбек Бариев ответил, что 13 километров дороги в Ноокате решили строить за счет госбюджета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311958/
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