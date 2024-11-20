Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении переименование девяти сел

Жогорку Кенеш в первом чтении одобрил переименование девяти сел в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

Так, Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления предлагает переименовать села Таласской области Ынтымак в село Шадыкан, Новодонецкое — в село Айтматов, Козучак — в село Жанкороз-Олуя, Балбал — в село Жаныбек Баатыр.

Села Таштак в Джалал-Абадской области — в село Малкалды, Параканда — в село Баракелде.

В Чуйской области предлагается переименовать село Чон-Арык в село Сыйдалы. В Иссык-Кульской области переименовать Теплоключенку в село Ак-Суу. В Нарынской области село Большевик — в село Баялы Исакеев.