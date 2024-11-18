В 2023 году в Кыргызстане почти 60 рабочих погибли на стройке

В прошлом году 59 рабочих сорвались со строящихся зданий и погибли. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил директор службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадьяров.

По его словам, в 2023 году всего зарегистрировано 178 несчастных случаев из-за несоблюдения правил технической безопасности при строительстве многоэтажных домов.

Чолпонкул Мадьяров отметил, что инспекция на сегодня проводит внеплановые проверки только по поступившему заявлению.

«По вопросу соблюдения техники безопасности регулярно проводим семинары, тренинги с участием представителей стройкоманий», — сказал он.

Депутат Илимбек Кубанычбеков призвал усилить требования к стройкомпаниям по обеспечению безопасности на стройках.