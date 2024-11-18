12:34
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

В 2023 году в Кыргызстане почти 60 рабочих погибли на стройке

В прошлом году 59 рабочих сорвались со строящихся зданий и погибли. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил директор службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадьяров.

По его словам, в 2023 году всего зарегистрировано 178 несчастных случаев из-за несоблюдения правил технической безопасности при строительстве многоэтажных домов.

Чолпонкул Мадьяров отметил, что инспекция на сегодня проводит внеплановые проверки только по поступившему заявлению.

«По вопросу соблюдения техники безопасности регулярно проводим семинары, тренинги с участием представителей стройкоманий», — сказал он.

Депутат Илимбек Кубанычбеков призвал усилить требования к стройкомпаниям по обеспечению безопасности на стройках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311433/
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке иностранец украл со стройки медный кабель на 100 тысяч сомов
В Оше парень упал со строящегося здания. Госстрой приостановил лицензию фирмы
Опасно для жизни. В сквере Бишкека подключили некачественную электропроводку
Рядом дети. Бишкекчанин просит закопать опасный котлован на улице Жунусалиева
Нечем дышать. В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию за мусор
Нечем дышать. В Бишкеке сбрасывают мусор из недостроенной многоэтажки
Безопасность школ и защиту детей от стихийных бедствий обсудили чиновники
В Бишкеке горит строящееся здание
Столпотворение на новом пирсе в Балыкчи — милиция начала следить за порядком
На улице Жайыла Баатыра в Бишкеке стройтехника разрушает бордюр
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят убрать срок давности по&nbsp;приватизированным объектам В Кыргызстане хотят убрать срок давности по приватизированным объектам
Пробки в&nbsp;Бишкеке. Изменение графика учебы в&nbsp;школах помогло, считает мэр Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр
Торага ЖК: Правоохранительные органы превышают полномочия при проверке бизнеса Торага ЖК: Правоохранительные органы превышают полномочия при проверке бизнеса
COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к&nbsp;строительству Камбаратинской ГЭС-1 COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к строительству Камбаратинской ГЭС-1
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; проводник климатических инвестиций в&nbsp;КР «Элдик Банк» — проводник климатических инвестиций в КР
ENESAI Development провел закрытую презентацию и&nbsp;рассказал о&nbsp;проекте ENESAI Development провел закрытую презентацию и рассказал о проекте
&laquo;Покупай и&nbsp;призы забирай!&raquo;: подарки от&nbsp;сетей Globus, SPAR, &laquo;Достор&raquo; и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; «Покупай и призы забирай!»: подарки от сетей Globus, SPAR, «Достор» и «Народный»
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
18 ноября, понедельник
12:33
Кыргызстанцы оценивают религиозную ситуацию в стране как позитивную — опрос Кыргызстанцы оценивают религиозную ситуацию в стране ка...
12:19
Члена ОПГ по прозвищу Казак задержали в Каире и доставили в Ош
12:14
Опять сообщение о бомбе. Медицинскую академию эвакуировали
12:10
Кыргызстан отправил 15 студентов на обучение в Россию по добыче редких металлов
12:06
Резать скот на продажу в убойном цехе. Депутаты ЖК не одобрили законопроект