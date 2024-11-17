ЦИК озвучила, сколько нарушений зарегистрировано в ходе избирательной кампании

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК Кыргызстана поступила информация о 49 нарушениях с начала выборной кампании. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома и руководитель КГОР Тынчтык Шайназаров.
Среди выявленных нарушений:
- нарушение условий предвыборной агитации — 17 случаев;
- распространение сведений, порочащих честь и достоинство кандидатов, — 6;
- злоупотребление административным ресурсом — 2;
- нарушения, связанные с избирательными фондами, — 2;
- возможный подкуп голосов избирателей — 9;
- нарушения прав участников избирательного процесса — 2;
- проблемы с регистрацией или отменой регистрации кандидатов — 6;
- иные — 5.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Бишкеке (17 случаев) и Чуйской области (16). В Ошской области зарегистрировано шесть нарушений, Таласской — шесть, Нарынской — два, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской — по одному.
По информации ЦИК, по всем нарушениям приняты меры в соответствии с законодательством. Вынесены 11 штрафов и столько же предупреждений кандидатам или политическим партиям. Установлено 20 неподтвержденных фактов правонарушений, возбуждено 4 уголовных дела. Также отменены регистрация одной политической партии и четырех решений территориальных избирательных комиссий.