17:26
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

ЦИК озвучила, сколько нарушений зарегистрировано в ходе избирательной кампании

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК Кыргызстана поступила информация о 49 нарушениях с начала выборной кампании. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома и руководитель КГОР Тынчтык Шайназаров.

Среди выявленных нарушений:

  • нарушение условий предвыборной агитации — 17 случаев;
  • распространение сведений, порочащих честь и достоинство кандидатов, — 6;
  • злоупотребление административным ресурсом — 2;
  • нарушения, связанные с избирательными фондами, — 2;
  • возможный подкуп голосов избирателей — 9;
  • нарушения прав участников избирательного процесса — 2;
  • проблемы с регистрацией или отменой регистрации кандидатов — 6;
  • иные — 5.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Бишкеке (17 случаев) и Чуйской области (16). В Ошской области зарегистрировано шесть нарушений, Таласской — шесть, Нарынской — два, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской — по одному.

По информации ЦИК, по всем нарушениям приняты меры в соответствии с законодательством. Вынесены 11 штрафов и столько же предупреждений кандидатам или политическим партиям. Установлено 20 неподтвержденных фактов правонарушений, возбуждено 4 уголовных дела. Также отменены регистрация одной политической партии и четырех решений территориальных избирательных комиссий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311384/
просмотров: 868
Версия для печати
Материалы по теме
Нурланбек Шакиев: Бишкек заслуживает лучших
Явка избирателей на выборах в местные кенеши к 12.00 составила 8,5 процента
В городе Ош явка на выборах депутатов горкенеша на 12.00 составила 8,3 процента
Садыр Жапаров: Голосуйте для себя, а не для меня!
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проголосовал на избирательном участке № 1221
Местные выборы. На участках началось голосование
Выявлен факт подкупа голосов избирателей в Аламединском районе
Местные выборы. В Центризбиркоме напомнили порядок голосования
Партия «Адилет» сможет участвовать в выборах в Токмакский городской кенеш
В бюллетенях для голосования вне помещения в Бишкеке нет социал-демократов
Популярные новости
В&nbsp;Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в&nbsp;Кыргызстане В Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане хотят убрать срок давности по&nbsp;приватизированным объектам В Кыргызстане хотят убрать срок давности по приватизированным объектам
Владельцам домов на&nbsp;дачных участках в&nbsp;Чуйской области будут выдавать техпаспорта Владельцам домов на дачных участках в Чуйской области будут выдавать техпаспорта
Пробки в&nbsp;Бишкеке. Изменение графика учебы в&nbsp;школах помогло, считает мэр Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
17 ноября, воскресенье
16:23
Нурланбек Шакиев: Бишкек заслуживает лучших Нурланбек Шакиев: Бишкек заслуживает лучших
16:00
Чудаки парковки. Некоторые водители игнорируют запрещающие знаки
15:51
На избирательном участке в Бишкеке не работают АСУ
15:00
Осень в Бишкеке и гора Жаман-Эчки. Фото и видео читателей 24.kg
14:39
Явка избирателей на выборах в местные кенеши к 12.00 составила 8,5 процента