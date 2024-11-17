В городе Ош явка на выборах депутатов горкенеша на 12.00 составила 8,3 процента

В Оше проходит голосование на выборах депутатов городского кенеша.

По данным мэрии города на 12.00, явка составила 8,3 процента — свои голоса отдали 19 тысяч 320 избирателей.

Всего в южной столице действуют 102 избирательных участка и 1 дистанционный. На дистанционном участке проголосовало 176 человек, что составляет 21,8 процента от зарегистрированных.

Общее число избирателей в Оше составляет 235 тысяч 452 человека, а на дистанционном участке зарегистрировано 809 человек.

Как отмечает пресс-служба муниципалитета, на всех избирательных участках обеспечиваются безопасность и порядок. Для этого привлечены сотрудники милиции, добровольные народные дружины, специалисты МЧС и медицинские работники.