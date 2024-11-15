Накануне члены Бишкекской территориальной избирательной комиссии приняли решение отменить регистрацию политической партии «Социал-демократы». В связи с этим партия не будет указана в избирательных бюллетенях на выездном голосовании, запланированном на 16 ноября. Об этом сообщает vb.kg со ссылкой на члена ЦИК Кайрата Маматова.

По его словам, решение об отмене регистрации партии в ЦИК еще не поступало. Также представители «Социал-демократов» пока не подали заявление об обжаловании этого решения. «В случае поступления таких документов ЦИК рассмотрит их в установленном порядке», — уточнил Маматов.

Он отметил, что представители партии планируют подать жалобу 17 ноября, в день выборов. Однако, по его мнению, это следовало сделать сразу после решения ТИК. Тем не менее, партия уже не будет включена в бюллетени для голосования.

Сегодня Свердловский районный суд города Бишкек избрал меру пресечения в отношении членов партии «Социал-демократы» — Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер. Они были водворены в СИЗО-1 до 13 января 2025 года. Им предъявлено обвинение по статье 196 Уголовного кодекса КР — «Подкуп голосов избирателей».

Напомним, 6 сентября президентом был издан Указ «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября состоятся выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.

Всего «Социал-демократы» выдвинули своих кандидатов в 11 местных кенешей.