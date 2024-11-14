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Власть

Акылбек Жапаров рассказал, кто получит материнский капитал на первом этапе

На заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Акылбек Жапаров рассказал, кто получит материнский капитал с 1 января 2025 года.

По его словам, на первом этапе реализации инициативы единовременную государственную поддержку получат женщины, проживающие в высокогорных селах свыше 1 тысячи 800 метров над уровнем моря.

Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев попросил снизить уровень до 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

«Для этого нужно будет разрабатывать новые законы. На первом этапе хотим так попробовать», — ответил глава кабмина.

Перечень высокогорных населенные пунктов доступен по ссылке.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев предложил выплачивать от 100 тысяч до 2 миллионов сомов многодетным матерям, проживающим в высокогорных местностях. Принято решение выдавать по 100 тысяч сомов за четвертого ребенка. За пятого — 600 тысяч, за седьмого — 1 миллион, за восьмого и девятого — 1,5 миллиона, за десятого — 2 миллиона.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/311150/
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