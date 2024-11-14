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Власть

В Ноокате дети учатся в школах из глины — депутат Жогорку Кенеша

В Ноокатском районе Ошской области дети учатся в школах, построенных из глины. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Советбек Рустамбек уулу.

По его словам, в селе Мирмахмудов есть школа, построенная из глины методом ашара в 1993 году. Она рассчитана на 180 ученических мест, но там сейчас обучаются 630 детей.

«Условий нет. Когда идет дождь, температура в здании такая же, как на улице. Сырость. Письма направляли в соответствующие госорганы. Просим помочь. В селе Нойгут есть детский садик, построенный в 1975 году. Туда ходят 150 детей. А в селе живут 7 тысяч человек», — сказал Советбек Рустамбек уулу.

Нардеп также отметил, что в Гулистанском айыл окмоту работают всего две типовые школы. В одной обучаются 2 тысячи детей, в другой – 700. Обе построены методом ашара из глины в 1993-е годы.

Депутат попросил строительство школ и детского сада в указанных селах включить в республиканский бюджет 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311142/
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