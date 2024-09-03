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Власть

Пересмотреть требования к поставщикам услуг по строительству дорог просят в ЖК

Местные компании не имеют возможности участвовать в тендерах на строительство дорог. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам сообщил депутат Нурбек Сыдыгалиев.

По его словам, согласно новым требованиям, компания за два года должна иметь в обороте 60 миллионов сомов, но у многих кыргызстанских фирм нет такой суммы. Так тендер выигрывают иностранные компании и нанимают местных подрядчиков.

Нардеп попросил исполняющего обязанности министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева пересмотреть требования к поставщикам услуг по строительству дорог.

«Вы поймите, у местных компаний нет залогов для банка. К примеру, если проект стоит 100 миллионов сомов, то какой-то процент от этой суммы участник тендера должен отдать банку в качестве залога. Поэтому местные фирмы не могут участвовать в конкурсах. Выигрывают иностранные компании, приезжают без техники и нанимают местных в субподряд», — пояснил Нурбек Сыдыгалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303847/
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