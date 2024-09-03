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Власть

Депутат предлагает отзывать лицензии у компаний, не добывающих уголь

Депутат Нурбек Сыдыгалиев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам предложил отзывать лицензии на добычу угля у компаний, которые получили разрешения, но не добывают твердое топливо.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев затруднился ответить, есть ли закон, по которому можно отозвать такие лицензии. Он отметил, что Минприроды скоро внесет на рассмотрение Жогорку Кенеша поправки в закон о недрах.

«Вы правы, есть компании, не занимающиеся добычей угля. Некоторые из них хотят продать свои лицензии», — сказал кандидат на должность министра.

Нурбек Сыдыгалиев добавил, что в Нарынской области твердое топливо добывают с нарушениями. «Где хотят, там и копают. Отвалы устроили в неположенных местах. Кто-нибудь это контролирует?» — спросил он, но внятного ответа не получил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303839/
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