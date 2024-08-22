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Власть

Страховой полис стал обязательным при сделках с недвижимостью в Кыргызстане

Страховой полис стал обязательным при сделках с недвижимостью в Кыргызстане. Постановление принял кабинет министров.

Согласно документу, купить, продать или заложить жилье нельзя без страховки от пожаров и стихийных бедствий. В Финнадзоре отметили, что недавние сели в областях напоминают о важности страхования жилья.

Услуги по страхованию в семи филиалах, расположенных в каждой области республики, оказывает ОАО «Государственная Страховая Организация». С их адресами можно ознакомиться здесь.

Государственное страхование жилья в городах — 1 тысяча 200 сомов, сельской местности — 600 сомов. Также действует добровольный индивидуальный тариф, составляющий 0,3 процента от действительной стоимости жилья.

Ранее кабмин сделал обязательным наличие страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) при перерегистрации автомобиля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302781/
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