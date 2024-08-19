Иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности, поддержат в РФ

Президент РФ подписал указ о поддержке иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание без экзаменов на знание русского языка, истории и законодательства.

«Предоставить право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством Российской Федерации квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства России, иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание переехать в РФ для проживания из иностранных государств, их гражданской принадлежности или постоянного проживания по мотивам неприятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в документе.

Владимир Путин также поручил МИД определить список стран, навязывающих неолиберальные ценности. Этот перечень будет утверждать правительство.

Глава государства дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа.