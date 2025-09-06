В США глава Пентагона Пит Хегсет теперь официально стал министром войны

Глава Пентагона Пит Хегсет теперь официально стал министром войны США. Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны.

Пит Хегсет уже поменял описание своей страницы в X. Белый дом тоже опубликовал пост по случаю смены названия оборонного ведомства. Изменился и сам сайт ведомства.

Глава Белого дома отметил, что с этим «более подходящим названием» страна победила в Первой мировой и Второй мировой, а потом власти решили стать политкорректными. Название War Departament Пентагон носил до 1949 года.

Трамп считает, что такое наименование Пентагону подходит больше, учитывая все, «что происходит в мире».

Как отмечают американские СМИ, полное переименование будет стоить миллиарды долларов — понадобится смена названий сотен агентств, эмблем, электронных адресов, униформы и прочего.

По данным BBC, этот шаг, хоть и предсказуемый, совпал по времени с парадом в Китае, где власти продемонстрировали новое вооружение, что многие расценили как прямое послание США и их союзникам.