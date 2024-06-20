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Власть
Сюжеты: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан , Камбар-Ата-1

О пользе железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан рассказал глава кабмина

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1 не увеличит внешний долг КР. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, эти два крупных строительства осуществляются в рамках государственно-частного партнерства.

«Это очень важное историческое событие. Вопрос обсуждается с 1996 года, в 1997-м подписан первый меморандум. Со строительством железной дороги мы превратимся в транзитную страну. В год по железной магистрали будут перевозить от 7 до 13 миллионов тонн грузов, от транзита мы получим выгоду. Кроме того, обеспечим короткий выход к океану и установим торговые отношения со странами Ближнего Востока и Европы», — сказал Акылбек Жапаров.

Напомним, на строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан КР намерен взять кредит у китайских банков. Общая сумма проекта — $4 миллиарда 700 миллионов.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/297106/
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