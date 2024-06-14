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Власть

Кабмин утвердил порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений

Акылбек Жапаров провел очередное заседание кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Рассмотрено 14 вопросов, представлена презентация по единому стилю государственных органов.

Глава кабмина поздравил Жылдыз Полотову с назначением на ответственную должность министра труда, социального обеспечения и миграции.

Он рассказал об успешном проведении международного инвестиционного энергетического форума по презентации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и отметил, что по итогам мероприятия создан Координационный донорский комитет, куда вошли представители международных организаций и финансовых институтов.

Также решением кабмина утвержден порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений.

Согласно ему, восстановление денежных вкладов граждан Кыргызстана, а также бывшего СССР будет производиться вне зависимости от того, снял вкладчик деньги со своего счета или закрыл лицевой счет по состоянию на 1 января 1992 года, путем индексации их остатков с применением соответствующих коэффициентов.

Кроме того, этим решением открытое акционерное общество «РСК Банк» назначается агентом кабинета министров по проведению восстановления денежных сбережений граждан КР, а также бывшего СССР.

Другим решением кабмина здание и земельный участок кинотеатра, расположенного в Узгенском районе Ошской области, переданы в муниципальную собственность мэрии Узгена. Здание введено в эксплуатацию в 1974-м и с того момента не ремонтировалось, полы сгнили, обвалилась штукатурка.

На сегодня единственному в городе кинотеатру требуется капитальный ремонт для создания комфортной среды для кинозрителей. Передача его мэрии Узгена позволит провести ремонтные работы за счет местного бюджета и сдать в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

Также решением кабмина принято постановление по мерам реализации пилотного проекта государственно-частного партнерства в Кыргызстане «Создание и эксплуатация станции по сортировке твердых бытовых отходов в Оше».

Документ принят в целях улучшения санитарного и экологического состояния южной столицы, уменьшения выбросов углерода и загрязнения, создания «зеленых» рабочих мест и благоприятной среды для жизни и здоровья населения, повышения эффективности использования энергии, ресурсов и экосистемных услуг, а также привлечения частных инвестиций и развития инфраструктуры.

В завершение заседания представлена презентация единого дизайна государственных органов, в частности официально-деловых бланков, логотипов, оформления папок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296651/
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