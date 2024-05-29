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Власть

Срок доработки законопроекта «О СМИ» может быть продлен до конца лета

Срок переписывания законопроекта «О СМИ» может быть продлен до конца лета. Об этом 24.kg сообщила юрист, член рабочей группы Таттубубу Эргешбаева.

По ее словам, если такое решение примут, то это даже хорошо: будет больше времени на подготовку качественного документа.

«На этой неделе заседаний не было», — заметила Таттубубу Эргешбаева.

Заместитель министра культуры Чынгыз Эсенгул уулу в комментарии 24.kg отметил: процесс продолжается, и пока всем членам рабочей группы по ключевым спорным моментам удается прийти к консенсусу. «Есть шанс, и большой, что на общественное обсуждение по окончании доработки будет представлен вариант, одобренный всеми участниками дискуссии», — сказал он.

Напомним, в начале марта президент страны провел закрытую встречу с руководителями ведущих СМИ и известными журналистами. Представители масс-медиа подняли среди прочего вопрос о законе о СМИ. Садыр Жапаров пообещал разобраться.

13 марта его пресс-секретарь Аскат Алагозов сообщил, что по поручению главы государства законопроект о средствах массовой информации отозван.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295344/
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