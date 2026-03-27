В Кыргызстане хотят приостановить разрешение на кремацию до 2040 года

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления вынесло на общественное обсуждение законопроект о приостановлении нормы, допускающей кремацию.

Речь о статье 24 Закона «О погребении и похоронном деле», которая предусматривает возможность строительства крематориев. Однако, как отмечается, в Кыргызстане нет необходимой инфраструктуры, не определены источники финансирования, не урегулированы экологические, санитарные и социально-культурные аспекты.

В связи с этим предлагается приостановить действие данной нормы до 1 января 2040 года.

Инициаторы подчеркивают, что решение направлено на устранение правовых пробелов и выработку комплексного подхода к возможному внедрению практики кремации в будущем.