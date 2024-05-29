Дастан Бекешев просит не сносить дома в парке имени Ататюрка в Бишкеке

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев обратился к представителю кабмина в парламенте Алмасу Абытову с просьбой не сносить дома в парке имени Ататюрка.

«Уже один человек умер. Из-за происходящего у него повысилось давление. Границы парка определить было нужно, но не надо отбирать и ломать чье-то имущество. Раз до нас предыдущие мэры, президенты, депутаты, судьи, прокуроры разрешали, то почему мы должны все отменять?» — сказал депутат.

Он попросил рассмотреть вопрос жителей домов возле парка имени Ататюрка в администрации президента.

Напомним, в апреле мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.