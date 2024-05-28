Новый Трудовой кодекс. Депутат предлагает оставить 7 апреля нерабочим днем

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству депутат Дастанбек Джумабеков спросил у министра труда, соцобеспечения и миграции Гулнары Баатыровой, какие дни в Кыргызстане по новому Трудовому кодексу обозначены нерабочими.

Глава Минтруда ответила, что рабочими днями считаются 23 февраля, 7 апреля, 7-8 ноября.

«Нерабочие праздничные дни — 8 марта, 21 марта, 5 мая, 9 мая и 31 августа, также Орозо и Курман айт», — сказала она.

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Дастанбек Джумабеков предложил 7 апреля оставить нерабочим днем.

«Это исторический день. 89 человек погибли тогда. Была борьба. По новому кодексу это праздничный, но рабочий день. Может быть, пересмотрим и определим 7 апреля как красный день календаря? Это же останется в истории страны. Сегодня есть организации, образованные в честь этого дня. Они могут выразить недовольство», — отметил он.

Гулнара Баатырова добавила, что предложение будет взято во внимание.

Напомним, 12 апреля кабмин одобрил изменения в Трудовой кодекс. Как подчеркнули в его пресс-службе, документ разработан с целью достижения баланса интересов работников и работодателей и в связи с тем, что действующий сейчас Трудовой кодекс принят в 2004 году и не отвечает реалиям времени.