Организациям здравоохранения выделены деньги на улучшение материальной базы

Ряду организаций здравоохранения выделены средства на улучшение материально-технической базы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

В частности, распоряжением кабмина предусматривается выделение дополнительных средств из республиканского бюджета: