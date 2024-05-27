10:59
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Власть

Организациям здравоохранения выделены деньги на улучшение материальной базы

Ряду организаций здравоохранения выделены средства на улучшение материально-технической базы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

В частности, распоряжением кабмина предусматривается выделение дополнительных средств из республиканского бюджета:

  • Таласскому медицинскому колледжу на ремонт системы отопления 5 миллионов сомов;
  • Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи на приобретение лифтов, медицинского оборудования и пристройку соматического корпуса на общую сумму 70 миллионов сомов;
  • Национальному хирургическому центру Министерства здравоохранения на приобретение медицинского оборудования и капитальный ремонт операционного блока и отделения реанимации 33 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295054/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке лечебницы привлекли к ответственности. Нарушали пожарную безопасность
ГКНБ: Снижены цены на обследования томографии в частных медучреждениях
Кыргызстанцы смогут работать в медицинских учреждениях Германии
Медицинские отходы выбрасывают перед шлагбаумом у заповедника «Ала-Арча»
В Бишкеке построят медицинский центр за $9,2 миллиона
Самара Каримова отказалась от должности директора музучилища в городе Ош
Для зараженных COVID-19 свободно 468 коек в медучреждениях Бишкека
Тесные контакты ухудшили ситуацию с коронавирусом в Кыргызстане
В Кыргызстане на лекарства в медучреждениях тратят свыше 2,3 миллиарда сомов
Популярные новости
Когда &laquo;методичка&raquo; подвела, или Жесткий ответ президента Когда «методичка» подвела, или Жесткий ответ президента
Смело. А&nbsp;чиновники не&nbsp;подведут? Эксперты о&nbsp;выступлении Садыра Жапарова Смело. А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова
Кто останется в&nbsp;ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление Кто останется в ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление
Вывести экономику Кыргызстана в&nbsp;стратосферу Акылбек Жапаров обещает к&nbsp;2050 году Вывести экономику Кыргызстана в стратосферу Акылбек Жапаров обещает к 2050 году
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
27 мая, понедельник
10:45
Бишкекчанин просит проверить законность батута на бульваре Молодой Гвардии Бишкекчанин просит проверить законность батута на бульв...
10:29
Организациям здравоохранения выделены деньги на улучшение материальной базы
10:08
В Бишкеке группа парней избила четырех подростков
09:42
В Чуйском театре состоится премьера детского спектакля «Чокчолой баатыр»
09:29
Курсы доллара, евро, рубля и тенге продолжают снижаться относительно сома
26 мая, воскресенье
21:15
Победителем турнира «Мурас» по футзалу стала команда «Ден соолук»
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 мая: будет солнечно