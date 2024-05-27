Организациям здравоохранения выделены деньги на улучшение материальной базы

Ряду организаций здравоохранения выделены средства на улучшение материально-технической базы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
В частности, распоряжением кабмина предусматривается выделение дополнительных средств из республиканского бюджета:
- Таласскому медицинскому колледжу на ремонт системы отопления 5 миллионов сомов;
- Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи на приобретение лифтов, медицинского оборудования и пристройку соматического корпуса на общую сумму 70 миллионов сомов;
- Национальному хирургическому центру Министерства здравоохранения на приобретение медицинского оборудования и капитальный ремонт операционного блока и отделения реанимации 33 миллиона сомов.