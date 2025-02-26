Оборудование, ремонт, семинары. Как «Кумтор» помогает медучреждениям страны

В рамках выполнения своих социальных обязательств «Кумтор Голд Компани» продолжает оказывать содействие в модернизации оборудования и улучшении инфраструктурной базы учреждений системы здравоохранения в регионах.

По данным пресс-службы компании, в целях улучшения качества диагностирования и лечения с 2022 по 2024 год предприятие оказало содействие в приобретении:

— уникального нейрохирургического микроскопа Leica M 530 OHX2 для нужд Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения;

— генератора мощностью 100 киловатт для Ошского областного центра крови, который обслуживает население всего южного региона республики — Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области;

— визиографа и портативного рентген-аппарата для стоматологического отделения Центра общеврачебной практики Джеты-Огузского района. Это позволило улучшить диагностику и качество стоматологических услуг;

— УЗИ-аппарата с тремя датчиками для клинической многопрофильной больницы № 2 города Бишкека и Центра общеврачебной практики Джеты-Огузского района;

— облучателя ультрафиолетового для носоглотки с лампой ДРТ-220 и аппарата «Искра» для дарсонвализации для реабилитационного отделения Иссык-Кульской объединенной больницы;

— 10 кислородных концентраторов для Центра общеврачебной практики Ак-Суйского района, а также бывший в употреблении цифровой кардиологической стресс-системы X-Scribe (тредмил-тест) для Иссык-Кульской объединенной больницы;

— оргтехники и аппарата ЭКГ для Иссык-Кульской межрайонной МСЭК.

«Кумтор Голд Компани» также профинансировал капитальный ремонт центральной лаборатории Национального госпиталя и приобретение павильона для размещения государственной аптеки «Эл-Аман».

Кроме того, оказано содействие в проведении семинара для повышения квалификации специалистов лабораторной службы и руководителей системы общественного здравоохранения Нарынской и Иссык-Кульской областей по выявлению кишечных паразитов.