Президент Садыр Жапаров поздравил выпускников с Последним звонком. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Выступая на мероприятии «Акылман» — в мире знаний» в Иссык-Кульской области, президент обратился ко всем выпускникам.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров в лицее «Акылман»

«Сегодня в каждой школе нашей страны проходит торжественная церемония последнего звонка. Пользуясь случаем, в этот день, когда вы покидаете стены учебных заведений, я желаю вам яркого и успешного пути!

Этот день один из самых важных в жизни каждого выпускника, он навсегда запечатлевается в памяти! Вы прощаетесь со школой, где получили образование, и с учителями, которые вас обучали и направляли, звенит последний звонок, знаменующий начало нового этапа вашего жизненного пути», — сказал президент.

Садыр Жапаров добавил, что выпускники должны быть готовы найти свое место на большой жизненной дороге, взять на себя ответственность перед обществом и способствовать росту и развитию нашей страны.

«Выбор профессии в жизни человека — очень важный вопрос! Я надеюсь, что вы внимательно взвесите все возможности, руководствуясь принципом «Семь раз отмерь, один раз отрежь», и учтете свои личные склонности и способности, чтобы ваш выбор профессии отражал ваши желания и видение. Какую бы профессию вы ни выбрали, я желаю вам достичь больших успехов, как это сделали ваши родители, педагоги и учителя. Потому что на вас надеется вся страна и наш народ!

Пусть ваш путь, начатый со знаниями и нравственными установками, приобретенными в школе, будет успешным и наполненным новыми возможностями. В добрый путь!» — сказал президент.