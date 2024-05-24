15:18
USD 87.99
EUR 95.37
RUB 0.97
Власть

Кыргызстан и Казахстан планируют довести торговый оборот до $3 миллиардов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках участия в очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде (Туркменистан) встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что с начала года в кыргызско-казахских отношениях наблюдается активное взаимодействие.

«9 апреля в рамках вашего рабочего визита в Бишкек мы провели обстоятельные переговоры по всему спектру двустороннего сотрудничества, а 18-19 апреля успешно прошли официальный визит президента Садыра Жапарова в Казахстан, а также 6-е заседание Высшего межгосударственного совета», — сказал он.

Глава кабмина заметил, что в целях достижения поставленных главами двух государств целей сторонам следует прилагать максимальные усилия для своевременной реализации имеющихся на повестке инвестиционных и других проектов между странами.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что важным стратегическим компонентом отношений является торгово-экономический вектор.

Мы должны сохранить эту позитивную динамику и активизировать работу по достижению новой цели, поставленной главами государств, — увеличить торговый оборот до $3 миллиардов.

Олжас Бектенов 

В завершение встречи Акылбек Жапаров пригласил его принять участие в Международном энергетическом инвестиционном форуме, который пройдет 10-11 июня в Вене при поддержке Всемирного банка и при содействии правительства Австрии.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем прогрессивном развитии партнерства в духе стратегического сотрудничества и союзничества между Кыргызстаном и Казахстаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294932/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
Акылбек Жапаров с рабочим визитом посетит Ашхабад
Создать единую систему банкоматов предложил банкам глава кабмина Кыргызстана
Вывести экономику Кыргызстана в стратосферу Акылбек Жапаров обещает к 2050 году
Акылбек Жапаров: Нам сейчас важно стать умной и дерзкой страной
Сообщения о группах пакистанских студентов, намеренных уйти в Казахстан, — фейк
Члены кабмина посмотрели национальный мюзикл «Жамийла»
ЕАБР направил $1 миллион на устранение последствий паводков в Казахстане
Председатель кабмина призвал глав районов пользоваться цифровыми технологиями
Торгово-логистический комплекс на границе с Казахстаном. Мажилис принял закон
Популярные новости
Будущий минимальный размер пенсии в&nbsp;Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов Будущий минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов
Когда &laquo;методичка&raquo; подвела, или Жесткий ответ президента Когда «методичка» подвела, или Жесткий ответ президента
Кто останется в&nbsp;ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление Кто останется в ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление
Смело. А&nbsp;чиновники не&nbsp;подведут? Эксперты о&nbsp;выступлении Садыра Жапарова Смело. А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
24 мая, пятница
14:55
В Бишкеке прошла встреча лидеров спецслужб стран СНГ. Кто принял участие В Бишкеке прошла встреча лидеров спецслужб стран СНГ. К...
14:41
Кыргызстан и Казахстан планируют довести торговый оборот до $3 миллиардов
14:22
В Бишкеке и Чуйской области в ближайший час и вечером ожидается сильный ветер
14:21
Кыргызстанцы могут поехать на работу в Великобританию только через Минтруда
14:19
В Кыргызстане обнародуют недобросовестные агентства занятости