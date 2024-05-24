Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках участия в очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде (Туркменистан) встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что с начала года в кыргызско-казахских отношениях наблюдается активное взаимодействие.

«9 апреля в рамках вашего рабочего визита в Бишкек мы провели обстоятельные переговоры по всему спектру двустороннего сотрудничества, а 18-19 апреля успешно прошли официальный визит президента Садыра Жапарова в Казахстан, а также 6-е заседание Высшего межгосударственного совета», — сказал он.

Глава кабмина заметил, что в целях достижения поставленных главами двух государств целей сторонам следует прилагать максимальные усилия для своевременной реализации имеющихся на повестке инвестиционных и других проектов между странами.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что важным стратегическим компонентом отношений является торгово-экономический вектор.

Мы должны сохранить эту позитивную динамику и активизировать работу по достижению новой цели, поставленной главами государств, — увеличить торговый оборот до $3 миллиардов. Олжас Бектенов

В завершение встречи Акылбек Жапаров пригласил его принять участие в Международном энергетическом инвестиционном форуме, который пройдет 10-11 июня в Вене при поддержке Всемирного банка и при содействии правительства Австрии.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем прогрессивном развитии партнерства в духе стратегического сотрудничества и союзничества между Кыргызстаном и Казахстаном.