Отец избитой трехлетней девочки намерен лишить ее мать родительских прав

Отец избитой в Иссык-Атинском районе Чуйской области трехлетней девочки обратился в суд, чтобы лишить родительских прав ее мать. Об этом на заседании Жогорку Кенеш сообщила омбудсмен Джамиля Джаманбаева.

Напомним, в Иссык-Атинскую районную больницу из села Красная Речка с различными телесными повреждениями поступила трехлетняя девочка. По подозрению в истязании ребенка задержали отчима.

Родственники трехлетней Наргизы рассказали корреспонденту 24.kg, что на теле девочки обнаружили ожоги от сигарет, следы от укусов и множество синяков. Выяснилось, что ребенку сломали ногу и заставили ночевать в собачьей конуре. Мать ребенка написала встречное заявление и просит, чтобы ее мужа отпустили. Ребенка забрал родной отец.

«Все мы видим, как другие задержанные за истязание детей вскоре оказываются на свободе. Такого не должно быть. Невозможно не плакать от этой истории. Если девочку не могут защитить родители, то это должно делать государство. Я прошу проконтролировать, чтобы задержанный отчим ребенка не оказался на свободе», — сказал парламентарий Чынгыз Ажибаев.